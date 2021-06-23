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Завтра Жозеп Боррель встретится с главами МИД Грузии, Украины и Молдовы
23.06.2021 18:21
24 июня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретится с министрами иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы. Об этом сообщает служба по внешним связям ЕС.
На встрече планируется обсудить возможности дальнейшего расширения сотрудничества между ЕС и тремя ассоциированными партнерами в рамках программы Восточного партнерства. После встречи в 11:10 по грузинскому времени с заявлениями для СМИ выступят Жозеп Боррель, Давид Залкалиани, Дмитрий Кулеба и Аурелий Чокой.
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