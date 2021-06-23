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Каладзе: Все делается для освобождения Зазы Гахеладзе
23.06.2021 18:22
По словам мэра Тбилиси, генсека «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, делается все возможное для освобождения Зазы Гахеладзе.
«Насколько мне известно, была встреча с премьер-министром, обсуждались конкретные темы. Все делается для его освобождения в ближайшее время», - сказал Каха Каладзе.
Гражданин Грузии Заза Гахеладзе был незаконно задержан российскими оккупационными войсками 11 июля 2020 года, а 5 февраля 2021 года он был незаконно «приговорен» к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.
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