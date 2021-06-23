

Грузия: власть хочет амнистировать виновных в избиении журналистов 20-21 июня 2019 года



"Jusice for Journalists"

Олег Панфилов, грузинский журналист, публицист, писатель 23.06.2021 19:39Олег Панфилов, грузинский журналист, публицист, писатель



Европейский суд по правам человека начал предметное слушание по делам демонстрантов и журналистов, пострадавших 20-21 июня. Один из заявителей – Ассоциация молодых юристов Грузии — подала жалобы по статьям 3 (запрещение пыток), 10 (свобода выражения мнения — в случае представителей СМИ), 11 (свобода собраний и ассоциаций — в случае демонстрантов) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты).



В июне 2019 года, во время разгона акции протеста против российского депутата Государственной думы Сергея Гаврилова, занявшего место председателя парламента Грузии, пострадало несколько сотен человек, среди которых 39 журналистов. На площади перед парламентом находилось несколько десятков тысяч человек, сотни репортеров практически из всех грузинских СМИ. Без предупреждения, предусмотренного законами Грузии, полиция начала применять специальные средства против демонстрантов, не отделяя протестующих от репортеров. Людей расстреливали в упор резиновыми пулями, травили газом, пугали свето-шумовыми гранатами. В результате лишились глаз два человека, сотням человек была оказана медицинская помощь, многие оказались в больницах.



После парламентских выборов 31 октября 2020 года политическая оппозиция объявила, что результаты голосования были сфальсифицированы, и отказалась от депутатских мандатов. Партия власти «Грузинская мечта» заявила, что победила честно и вновь стала парламентским большинством, единолично принимающим все собственные законодательные инициативы. После демарша оппозиции власти решили арестовать лидера Единого национального движения Нику Мелиа, обвинив его в «организации переворота» 20 июня 2019 года.



На протяжении двух лет года после этих событий власть транслировала обвинения в «подготовке переворота» в адрес оппозиции. При этом не было представлено никаких доказательств, если не считать пистолета, подброшенного спустя несколько дней после разгона в автомобиль соучредителя телеканала «Мтавари Архи» Гиорги Руруа.



С целью помочь разрешить внутриполитический кризис в Грузию прилетел президент Европейского Союза Шарль Мишель, который провел встречи с оппозицией и властью, чтобы склонить их к разрешению разногласий. Результатом переговоров стало Соглашение из пяти пунктов, предусматривающие меры по урегулированию политической ситуации, включая рекомендацию принять закон об амнистии участникам событий 20-21 июня 2019 года — всех нарушений и арестов, связанных с протестами.



Из трех представленных законопроектов об амнистии партия власти рассматривает только свой. Одновременно начались новые акции протеста – теперь жертвы полицейской расправы 2019 года заявили, что они требуют исключить из списка амнистии всех, кто отдавал приказы и расстреливал людей. Из всех пунктов Соглашения ЕС был выполнен только один – из-под стражи выпущены лидер политической оппозциии Ника Мелиа и соучредитель телеканала Гиорги Руруа.



Кризис осложнился новым обстоятельством – в отставку подал премьер-министр Гиорги Гахариа, который в 2019 году занимал пост министра внутренних дел и отдал приказ о применении силы против безоружных, мирных демонстрантов и журналистов. Комментируя причины отставки, он, тем не менее, продолжал утверждать, что оппозиция готовила переворот и его действия как министра были обоснованы.



Нынешний председатель партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе возлагает на Гахарию операцию по разгону протестующих. «Безусловно, он был ответственным за планирование спецоперации, и он сам это делал вместе с одним из своих заместителей», — заявил Кобахидзе, в ту ночь занимавший должность председателя парламента.



В условиях, когда парламент так и не принял закон об амнистии, предусмотренный Соглашением ЕС, пострадавшие, в том числе и журналисты, решили подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Они продолжают требовать от власти наказать виновных в избиениях и ранениях граждан. Многочисленные видео той ночи демонстрируют, как полицейские намеренно стреляют резиновыми пулями и гранатами со слезоточивым газом по журналистам.



Политический кризис в Грузии еще далек от разрешения, но число атак журналистов растет с каждым днем. За неполных шесть месяцев 2021 года уже зафиксировано 32 случая нападений и избиений журналистов, что в один раз больше, чем в прошедшем 2020 году. Грузия становится опасной страной для репортеров, оказавшихся в центре политического кризиса.



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