

Омбудсмен: В 2020 году выявлено 1818 случаев насилия в отношении детей

23.06.2021 20:10





По информации Народного защитника, в плане правового положения детей в отчетный период вновь было высоким количество фактов насилия в отношении детей. По данным омбудсмена, в 2020 году было выявлено 1818 случаев насилия в отношении детей.



«Несмотря на это, целевой государственный сервис непосредственно для детей - жертв от насилия, до сих пор не внедрена. По-прежнему проблематично искоренение насилия в отношении детей в семье, защита и помощь жертвам, для чего решающее значение имеет своевременная подготовка штатов социальных работников и психологов. В масштабе всей страны всего 268 социальным работникам и 12 психологам приходится работать с тысячами несовершеннолетних с различными проблемами», - заявляет омбудсмен.



Согласно отчету, вызовом остается превенция детского суицида. В 2020 году было зарегистрировано 14 случаев суицида несовершеннолетних и 54 случая попытки суицида.



Народный защитник Нино Ломджария на пленарном заседании парламента выступает с ежегодным докладом о ситуации с защитой прав человека в Грузии.



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