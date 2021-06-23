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Харцель: Самым большим достижением было возвращение дискуссии в парламент
23.06.2021 20:12
Самым большим достижением было, что дискуссия вернулась в парламент - я надеюсь, что дух этого соглашения будет сохранен, - об этом заявил посол ЕС Карл Харцель, откликнувшись на призыв председателя «Лело для Грузии» Мамуки Хазарадзе к оппозиции.
Как отмечает Харцель, продолжение дебатов в парламенте очень важно для демократии в Грузии.
«Самым большим достижением было то, что дискуссии продолжились и вернулись в парламент. Это очень важно для развития демократии в Грузии исходя из того, что существует столько вызовов», - заявил Харцель.
Для справки, лидер «Лело» Мамука Хазарадзе призвал оппозицию выйти из парламента, если правящая команда начнет процесс назначения судей.
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