Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Харцель: Самым большим достижением было возвращение дискуссии в парламент


23.06.2021   20:12


Самым большим достижением было, что дискуссия вернулась в парламент - я надеюсь, что дух этого соглашения будет сохранен, - об этом заявил посол ЕС Карл Харцель, откликнувшись на призыв председателя «Лело для Грузии» Мамуки Хазарадзе к оппозиции.

Как отмечает Харцель, продолжение дебатов в парламенте очень важно для демократии в Грузии.

«Самым большим достижением было то, что дискуссии продолжились и вернулись в парламент. Это очень важно для развития демократии в Грузии исходя из того, что существует столько вызовов», - заявил Харцель.

Для справки, лидер «Лело» Мамука Хазарадзе призвал оппозицию выйти из парламента, если правящая команда начнет процесс назначения судей.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна