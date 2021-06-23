

Зурабишвили: Наш путь к деоккупации это мирный путь

23.06.2021 20:23





В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая пребывает в нашей стране с официальным визитом. На встрече президенты обсудили вопросы стратегического партнерства между странами и другие вопросы.



На совместной пресс-конференции после встречи президент Украины заявил, что «политический диалог между Киевом и Тбилиси приобретает новый импульс».



«Наша совместная задача — наполнить формат стратегического партнерства между Украиной и Грузией реальным содержанием и конкретными проектами, основанными на взаимной поддержке и высоком уровне доверия между нами», — сказал он.



Зеленский также отметил, что Украина и Грузия имеют общие цели по приобретению полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также общее видение дальнейшего развития Восточного партнерства.



Президент Украины подчеркнул важность укрепления сотрудничества в области безопасности в Черноморском регионе:



«Одна из ключевых задач для Украины и наших партнеров – усиление сотрудничества по безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для торговли и судоходства. Мы стремимся усилить взаимодействие между нашими странами, флотами государств-партнеров в Черном море. Активно работаем над реализацией этой инициативы с Грузией и другими соседями, и я надеюсь, вскоре увидим конкретный прогресс», — сказал он.



Владимир Зеленский поблагодарил «Грузию за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за непризнание попытки аннексии Крыма и осуждение российской агрессии на Донбассе».



«Со своей стороны, я хотел бы подтвердить поддержку Украиной суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных рамках. Грузия является для нас важным торговым партнером в регионе Южного Кавказа», — сказал он.



Зеленский указал на необходимость усилить усилить координацию в сфере контактов между людьми и туризма, особенно в условиях текущей пандемии.



«Признание документов о вакцинации важно для упрощения пересечения границ для граждан. В частности, мы обсудили возвращение на родину граждан Украины, людей, которые сидят в тюрьмах Грузии и Украины. Юридические процедуры в связи с этим будут завершены, и эти лица в ближайшем будущем вернутся домой», — сказал политик.



При этом, по словам Зеленского, обсуждался и вопрос обмена заключенными гражданами: «Мы также обсуждали возвращение на родину наших, украинских и грузинских граждан, которые сидят в тюрьмах Грузии и Украины. Судебная процедура будет завершена, и эти люди вернутся домой в ближайшее время».



«Я считаю, что дальнейшее развитие традиционно дружественных отношений отвечает интересам мира и безопасности между Грузией и Украиной, а также в объединенной Европе», — сказал президент Украины.



Саломе Зурабишвили поблагодарила Зеленского за гостеприимство и назвала сегодняшнюю встречу «великим днем в многовековой истории наших отношений» отметив, что это первый официальный визит президента Грузии в Украину за 15 лет.



«Я была рада присутствовать на вашей инаугурации и не забуду тот день. К сожалению, с тех пор было потеряно некоторое время. Время, которое мы должны были использовать для углубления отношений между нашими двумя странами. А также для укрепления наших общих целей в направлении Евросоюза и НАТО», — сказала Зурабишвили.



При этом она отметила, что лично работает над повышением уровня взаимоотношений двух стран.



«23 апреля 2020 года я выразила озабоченность проблемами в наших отношениях, и в своем выступлении в парламенте 9 и 21 апреля я заявила: «Я не хочу заканчивать свое выступление 9 апреля, который является днем нашей независимости, не упомянув сегодняшнюю борьбу наших украинских друзей, не выразив им солидарность. Считаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев».



По словам Зурабишвили, за этим последовало «формальное восстановление отношений»:



«После этого было несколько визитов с обеих сторон — премьер-министра, министров иностранных дел и наша сегодняшняя официальная встреча. Я очень благодарна за это и считаю, что президенты обеих стран должны позаботиться об отношениях между нашими странами», — сказала президент.



По словам Зурабишвили, сейчас задача обеих стран на пути к интеграции – усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности и безопасности Черноморского региона.



«Наши отношения возвращаются в свою норму, основанную на двух принципах: многовековой дружбе между народами и постоянной и непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета друг друга», — отметила она.



Она также рассказала о российском факторе: «Деоккупация – это боль наших стран, это урон и вызов… Наш путь к деоккупации – это путь мирный. В этом направлении Грузия отказалась от использования любой силы. Я хочу призвать Россию пройти такой же путь в этом регионе и во всем мире», – заявила Зурабишвили.



Зурабишвили упомянула задержанного в Цхинвали Зазу Гахеладзе:



«Ежедневные провокации со стороны России не могут больше продолжаться передвижения-похищения на линии разграничения. Сегодня я хочу еще раз напомнить, что наш гражданин Гахеладзе осужден на 12 лет. Все ведомства работают над его освобождением, и мы ожидаем прямой поддержки со стороны наших партнеров в этом вопросе».



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