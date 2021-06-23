

ЕС и ПРООН запустили новый этап проекта «Мэры за экономический рост» в Восточном партнерстве

23.06.2021 20:50





Программа развития ООН запустила новый этап финансируемого ЕС механизма «Мэры за экономический рост» (M4EG) (2021–2024). Механизм поддержит власти небольших городов в странах Восточного партнерства в поиске инновационных способов устойчивого развития.



В рамках проекта города получат доступ к финансированию, которое поможет им восстановиться после пандемии. Также городам помогут разработать новые планы местного экономического развития, благодаря чему они смогут участвовать в конкурсах финансирования в размере 14 млн евро. Ближайшие конкурсы заявок:



- призыв проявить заинтересованность в проекте (июнь–июль 2021 г.), за которым последует конкурс заявок на общую сумму 2,8 млн евро;

- ежегодный конкурс предложений по инновациям (осень 2021 г.) на общую сумму 1,2 млн евро.



Учебные материалы по инновационным методам местного развития вскоре будут доступны всем членам сети M4EG в новом Учебном центре урбанистики.



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