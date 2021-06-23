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Объявлен конкурс предложений по развитию смарт-деревень в Грузии
23.06.2021 20:51
Европейский Союз и Программа развития ООН объявили о начале второго конкурса предложений по развитию «умных деревень» в Грузии.
Конкурс предложений поддержит практические и новаторские решения для создания рабочих мест и доходов, которые вовлекают в работу социально и экономически неблагополучные группы. Такие инновации нужны для борьбы с последствиями коронакризиса.
Проекты должны быть реализованы в пределах административных границ как минимум одной деревни в муниципалитетах Кеда, Хуло, Боржоми, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Лагодехи, Дедоплисцкаро и Казбеги.
Принять участие в конкурсе приглашаются участники инициативы LEADER/ Community-Led Local Development (предпочтительно) и другие организации, не участвующие в этой программе.
Крайний срок подачи заявок – 10 июля 2021 года.
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