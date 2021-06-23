

Объявлен конкурс предложений по развитию смарт-деревень в Грузии

23.06.2021 20:51





Европейский Союз и Программа развития ООН объявили о начале второго конкурса предложений по развитию «умных деревень» в Грузии.



Конкурс предложений поддержит практические и новаторские решения для создания рабочих мест и доходов, которые вовлекают в работу социально и экономически неблагополучные группы. Такие инновации нужны для борьбы с последствиями коронакризиса.



Проекты должны быть реализованы в пределах административных границ как минимум одной деревни в муниципалитетах Кеда, Хуло, Боржоми, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Лагодехи, Дедоплисцкаро и Казбеги.



Принять участие в конкурсе приглашаются участники инициативы LEADER/ Community-Led Local Development (предпочтительно) и другие организации, не участвующие в этой программе.



Крайний срок подачи заявок – 10 июля 2021 года.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





