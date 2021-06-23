

Посол США: Мы настоятельно призываем правящую и оппозиционные партии выполнить соглашение от 19 апреля

23.06.2021 21:53





Цель состоит в том, чтобы создать более сильную, улучшенную независимую судебную систему, — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан после встречи с министром юстиции Грузии Рати Брегадзе.



По словам посла, сегодняшняя встреча дала возможность поздравить Рати Брегадзе с назначением министром юстиции и узнать о его приоритетах.



«В течение 25 лет Соединенные Штаты работают с Грузией над развитием ее судебной системы, включая систему уголовного правосудия. Посредством USAID, Министерство юстиции, Государственный департамент и многие другие агентства США мы имеем целый ряд программ, направленных на укрепление системы уголовного правосудия, пенитенциарной системы и судебной системы Грузии в целом. Мы тесно сотрудничаем в этой сфере», — сказала Келли Дегнан.



Дипломат также коснулась важности реализации соглашения от 19 апреля.



«Я думаю, мы все очень хорошо знаем, что верховенство закона и судебная система являются краеугольными камнями сильной демократии. Вот почему так важно работать с Минюстом. В последние годы, учитывая переговоры после прошлогодних выборов, мы увидели, что очень важно иметь сильную независимую судебную систему. Поэтому мы были очень рады тому, что политические партии договорились о положениях судебной реформы, которые вошли в соглашение от 19 апреля. Мы настоятельно призываем правящую и оппозиционную партии выполнить соглашение от 19 апреля как по существу, так и по духу. Цель состоит в том, чтобы создать более сильную, улучшенную», — сказала Келли Дегнан.





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