

Если завтра выборы: ГМ - 32%, ЕНД - 23%

23.06.2021 22:01





За какую партию бы голосовали, если бы выборы в местные органы самоуправления проводились заввтра - с таким вопрос обратилась исследовательская компания IPSOS к жителям Грузии.



На этот вопрос 32% опрошенных ответили, что голосовали бы за "Грузинскую мечту", 23% - за "Единое национальное движение", 8% - за партию Георгия Гахария "Для Грузии".



Далее места распределились следующим образом:



"Гирчи - Больше свободы" (Зураб Джапаридзе) - 5%

"Европейская Грузия" (Гига Бокерия) - 3%

"Лейбористская партия" (Шалва Нателашвили) - 3%

"Альянс патриотов" (Ирма Инашвили) - 3%

"Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе) - 2%

"Стратегия Агмашенебели" (Гиорги Вашадзе) - 2%

"Граждане" (Алеко Элисашвили) - 2%

"Единая Грузия - Демократическое движение" (Нино Бурджанадзе) - 1%

"Дроа" (Елена Хоштария) - 1%

"Гирчи" (Иаго Хвичиа) - 1%

"Единство, Суть, Надежда" (Леван Васадзе) - 1%

За другую - 2%

отказались отвечать на вопрос 11% опрошенных.



Исследование проводилось компанией IPSOS по заказу телекомпании "Мтавари Архи" по всей Грузии с 7 по 17 июня. Всего было опрошено 1000 респондентов старше 18 лет по принципиу случайного отбора. Погрешность исследования - 3%.



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