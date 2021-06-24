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Жозеп Боррель встретится с министрами иностранных дел Грузии, Молдовы и Украины
24.06.2021 10:45
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретится с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, с министром иностранных дел Молдовы Аурелием Чокой и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает служба по внешним связям ЕС.
По их же информации, участники встречи обсудить возможности дальнейшего углубления сотрудничества между ЕС и тремя ассоциированными партнерами в рамках программы Восточного партнерства.
Встреча пройдет в Брюсселе 24 июня и по ее завершении Жозеп Боррель и главы МИД трех стран сделают заявления для СМИ.
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