

Жозеп Боррель встретится с министрами иностранных дел Грузии, Молдовы и Украины

24.06.2021 10:45





Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретится с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, с министром иностранных дел Молдовы Аурелием Чокой и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает служба по внешним связям ЕС.



По их же информации, участники встречи обсудить возможности дальнейшего углубления сотрудничества между ЕС и тремя ассоциированными партнерами в рамках программы Восточного партнерства.



Встреча пройдет в Брюсселе 24 июня и по ее завершении Жозеп Боррель и главы МИД трех стран сделают заявления для СМИ.



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