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Леван Иоселиани: Я надеюсь, что Грузия и Украина смогут противостоять российской агрессии
24.06.2021 10:53
Представитель парламентской оппозиции Леван Иоселиани вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в рамках официального визита встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым.
Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, Леван Иоселиани на встрече говорил о широком консенсусе политических партий в отношении евроатлантических устремлений Грузии. Депутат акцентировал внимание на внутриполитической ситуации в Грузии, прошедшем политическом кризисе, продолжающейся избирательной реформе и усилении роли оппозиции в парламенте, а также на важности выполнения соглашения Шарля Мишеля.
«Я еще раз подтвердил особую любовь грузинского народа к украинскому народу. Я очень надеюсь, что Грузия и Украина смогут противостоять российской агрессии и восстановить территориальную целостность», — заявил Леван Иоселиани.
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