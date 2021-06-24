

Гарибашвили: Одним из приоритетов нашего правительства будет развитие регионов

24.06.2021 10:57





«Большая часть нашего населения проживает в регионах, им нужны современные здания, различные услуги, и в ближайшие годы одним из главных приоритетов нашего правительства будет развитие регионов», - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии открытия Дома юстиции в Гардабани.



Глава правительства поблагодарил министра юстиции и коллектив ведомства за службу и проделанную работу.



«В этом здании будет доступно более 450 услуг, это очень успешный проект. Я знаю, что у министра есть очень интересные инициативы, новые идеи, над которыми он работает в рамках 10-летнего плана развития, который сделает еще более разнообразными услуги, которыми будут пользоваться наши граждане.Одним из приоритетов нашего правительства в ближайшие годы будет развитие регионов», - сказал Ираклий Гарибашвили.



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