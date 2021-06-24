

В Анкаре прошло заседание грузино-турецкого комитета по свободной торговле

24.06.2021 11:03





В столице Турции Анкаре состоялось 12-е заседание Совместного комитета, учрежденного грузино-турецким соглашением о свободной торговле, в ходе которого были проведены переговоры о внесении поправок в договор между двумя странами Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.



Грузинскую делегацию возглавил заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, турецкую сторону представлял заместитель министра торговли Мустафа Тузджу.



Стороны обсудили дальнейшую либерализацию тарифов на сельскохозяйственную продукцию, предусмотренную Соглашением о свободной торговле между Грузией и Турцией, и возможность увеличения торговли. Также обсуждался текст приложения об услугах в сфере транспорта.



Согласно решению сторон, следующее заседание комитета состоится в Тбилиси в конце 2021 года.



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