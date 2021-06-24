

Парламент сегодня проголосует по поправкам в Избирательный кодекс во втором чтении

24.06.2021 11:21





Обсуждения избирательной реформы продолжаются в парламенте Грузии. Оппозиция и правящая команда сегодня проведут рабочую встречу по планируемым изменениям в Избирательный кодекс, где обсудят разногласия по законопроекту. После заседания поправки в Избирательный кодекс будут вынесены на пленарное заседание во втором чтении.



Противники правительства заявляют, что достигнута договоренность почти по всем ключевым вопросам, связанным с избирательным законодательством, хотя перераспределение квот для женщин остается спорным вопросом для некоторых представителей оппозиции.



«По вопросу квот, которых может не быть в Кодексе, мы сделаем все, оппозиционные партии, во всяком случае, две фракции уже договорились об этом, «Лело» и «Группа Шарля Мишеля», чтобы этот пункт, ухудшающий статью квот, не оказался в Избирательном кодексе », — заявила член парламентской оппозиции Хатуна Самнидзе.



Правящая команда заявляет, что закон полностью разделяет рекомендации Венецианской комиссии. Что касается вопроса о квотах для женщин, Шалва Папуашвили поясняет, что количество квот для женщин остается таким же, как и раньше, согласно закону. Папуашвили надеется, что на пленарном заседании избирательная реформа получит полную поддержку.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





