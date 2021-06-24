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В Грузии объявили амнистию за нарушения ковид-регуляций
24.06.2021 12:36
В Грузии за нарушение правил изоляции, карантина и ношения маски будет объявлена амнистия. Об этом 24 июня заявил премьер-министр страны Иракли Гарибашвили.
«Сегодня в парламент Грузии были внесены два законопроекта, которые касаются лиц, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности в связи с постановлениями, введенными в период пандемии. Амнистия в рамках данной инициативы коснется более 245 тысяч наших сограждан и 344 юридических лиц. Речь идет о неуплаченных штрафах в размере около 76 миллионов лари за нарушение правил изоляции, карантина и ношения маски», — сказал Гарибашвили.
По заверению Гарибашвили, решение принято с учетом тяжелого социально-экономического фона, вызванного пандемией:
«Мы хорошо понимаем, что во время пандемии наши граждане и бизнес пострадали и эти штрафы являются для них дополнительным бременем. Понимаем, что необходимо соблюдать правила при борьбе с вирусом, но также важно облегчить экономическое положение наших граждан», — заявил премьер.
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