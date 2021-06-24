

Оппозиционный политик заявила о возможных санкциях в отношении судей

24.06.2021 12:43





Член парламентской фракции «Лело — Партнерство для Грузии» Саломе Самадашвили находящаяся с визитом в США заявила, что во время встреч в Вашингтоне обсуждалась возможность санкций в отношении судей действующих в интересах т.н. «клана».



По словам Самадашвили, американские партнеры намерены сделать «четкие послания относительно процесса назначения судей».



«В ближайшие дни мы увидим четкие сигналы от наших американских партнеров о том, что процесс назначения судей должен быть остановлен и что соглашение Мишеля должно строго выполняться. Наши стратегические партнеры считают, что единственный путь для продвижения нашей страны — это выполнение Соглашения Мишеля. «Поэтому любая попытка «Грузинской мечты» поставить под угрозу выполнение соглашения будет очень плохо воспринята», — заявила политик.



Напомним, во время визита представителей партии «Лело» Бадри Джапаридзе, Григола Гегелия и Саломе Самадашвили в Вашингтон состоялись встречи с представителями Палаты представителей США и комитетов Сената по международным отношениям. Планируется также встреча в Госдепе.



«Мы говорили о необходимости введения адресных санкций против судей, которые способствуют работе и существованию этого клана. Это обсуждение, которое мы уже начали со стратегическими партнерами. Мы считаем, что давление нужно обязательно усилить, чтобы наша страна не упустила шанс действительно стать членом НАТО и Европейского Союза.



При нынешней судебной системе, в то время как в стране не существует верховенства закона и в свете вызовов, с которыми мы сталкиваемся сегодня, у Грузии нет шансов двигаться вперед в направлении НАТО», — сказала Самадашвили, отметив, что эти тезисы были озвучены в беседе со стратегическими партнерами Грузии.



«Грузинская мечта» накануне заявила, что условие, оговоренное в соглашении президента Европейского совета Шарля Мишеля, уже было выполнено до подписания документа и не остановит процесс избрания судей Верховного суда. Ранее представитель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе отметил, что утверждения о том, что назначение судей противоречит духу соглашения Шарля Мишеля, не соответствует действительности.



Заявление правящей партии вызвало недовольство оппозиции. Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе и член «Единого национального движения» (ЕНД) Каха Окриашвили заявили, что покинут парламент, если продолжится процесс назначения судей.



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