

Зеленский - Политический диалог между Киевом и Тбилиси приобретает новый импульс

24.06.2021 12:51





Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину важен для укрепления стратегического партнерства между двумя странами.



По его словам, политический диалог между Киевом и Тбилиси приобретает новый импульс.



«Я приветствую госпожу Зурабишвили, наших грузинских друзей в дружественной Украине. Это первый официальный визит, который очень важен для укрепления стратегического партнерства между странами. Политический диалог между Киевом и Тбилиси приобретает новый импульс. Наша совместная задача — наполнить формат стратегического партнерства между Украиной и Грузией реальным содержанием и конкретными проектами, основанными на взаимной поддержке и высоком доверии между нами», — заявил Владимир Зеленский.





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