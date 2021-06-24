

Георгий Вашадзе: IPSOS скрывает мой личный рейтинг

24.06.2021 14:31





Я убежден, IPSOS скрывает мой личный рейтинг, - заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе, комментируя результаты исследования организации IPSOS.



По его словам, исследование IPSOS – это абсурд, фарс и, кроме того, оно расходится с реальностью.



«Между прочим, хочу сказать IPSOS, что-то в последних исследованиях они не публикуют персональные рейтинги и почему прячут их?! Я убежден, что IPSOS скрывает мой личный рейтинг. Спросите их, почему они это делают. Я точно знаю, что в вопросниках это было», - заявил Вашадзе.



На вопрос, насколько высок его личный рейтинг, Вашадзе отвечает, что «он очень высок, и это так во всех публикуемых рейтингах».



Согласно исследованию IPSOS, если бы выборы местного самоуправления проводились завтра, 32% опрошенных проголосовали бы за «Грузинскую мечту», 23% - за «Национальное движение», 8% - за партию Георгия Гахария «За Грузию», «Гирчи - Больше свободы» - 5%, «Европейская Грузия» - 3%, «Лейбористская партия» - 3%, «Альянс патриотов» - 3%, «Лело для Грузии» - 2%, «Стратегия Агмашенебели» - 2%, «Граждане» - 2%, «Единая Грузия - Демократическое движение» - 1%, «Дроа» («Пора») - 1%, «Гирчи» - 1%, «Единство, сущность, надежда» - 1%, другие - 2%, отказ от ответа - 11%.



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