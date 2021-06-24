

Народный защитник критикует власти Грузии из-за недоступности вакцин от COVID-19

24.06.2021 14:41





Недоступность вакцин от COVID-19 в Грузии можно рассматривать, как нарушение права человека на здоровье и жизнь. Об этом заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария, представляя в парламенте свой годовой отчет.



Народный защитник указывает на низкие темпы вакцинации от коронавируса в стране, подчеркивая, что аппарат считает сложившуюся ситуацию «критической».



«В ситуации, когда вакцинация – это единственное универсальное средство, которое защищает человека от тяжелого заболевания и смертности, и когда в стране у нас нет вакцин, ее можно оценить, как нарушение государством права человека на жизнь и здоровье», — заявила Ломджария.



Предметом критики омбудсмена также послужили «необоснованные решения», которые принимались властями Грузии после начала пандемии COVID-19. Она указала, что правительство не называет аргументов, на основании которых вводит или отменяет конкретные ограничения, в том числе, «комендантский час».



«Как принимаются решения, на каких основаниях, на почве каких научных оценок? Почему происходит снятие конкретных ограничений в то время, когда в стране высокие показатели смертность и инфицирования, а вакцин – нет? Создается впечатление, что в определенных случаях эти решения основываются на основан на экономических выгодах, а не на вычислимых данных и научных доказательствах», — подчеркнула Ломджария.



Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 24 июня достигло 245 380 – это примерно 6,6% от всего населения Грузии. По словам эпидемиологов, для выработки коллективного иммунитета необходимо привить до 60% жителей страны.



Национальная кампания по вакцинации от COVID-19, начавшая в стране 15 марта, в начале лета застопорилась – практически все дозы вакцин освоены, полученных страной ранее, освоены, а новые поставки до конца июня не ожидаются. Часть экспертов сферы здравоохранения критикуют власти Грузии за плохой менеджмент. Члены правительства, в свою очередь, объясняют сложившуюся ситуацию глобальным дефицитом вакцин.



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