

Гамкрелидзе: Циркуляция «индийского штамма» в Грузии постепенно растет

24.06.2021 14:57





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, циркуляция «индийского штамма» в Грузии колеблется от 10 до 20%.



По заявлению Гамкрелидзе, в ряде европейских стран т.н «дельта-штамм» пришел на смену «британскому», что через некоторое время ожидается и в Грузии.



По словам Амирана Гамкрелидзе, в Грузии лабораторно были подтверждены еще 20 случаев «индийского штамма».



«Насколько мне известно, в стране подтверждено 20 случаев «дельта-штамма», все они импортированные. Циркуляция «дельта-штамма» постепенно увеличивается, колеблется где-то от 10 до 20%. В ряде европейских стран он заменяет «британский штамм», и ожидается, что со временем это будет постепенно происходить и здесь. Поэтому должны быть приняты соответствующие превентивные меры», — заявил Гамкрелидзе.



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