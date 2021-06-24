

Мажоритариям на местных выборах придется преодолеть 40%-ный барьер

24.06.2021 15:19





В Грузии на выборах местного самоуправления для избрания мажоритарных членов муниципального собрания (сакребуло) будет установлен 40%-ный барьер.



Таким соглашением завершилась встреча политических субъектов, проведенная в парламенте страны.



«В связи с изменениями, связанными с выборами, было проведено существенное обсуждение. Мы обсудили все те вопросы, по которым у нас были различные соображения. Есть важное новшество, с которым согласилась и оппозиция – будет установлен 40%-ный барьер для кандидатов в мажоритарные депутаты сакребуло. Это дополнительное новшество, которое сегодня отобразится в законопроекте», - сообщил журналистам лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.



Парламент Грузии рассматривает изменения в Избирательный кодекс постатейно во втором чтении.



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