|
|
|
Мажоритариям на местных выборах придется преодолеть 40%-ный барьер
24.06.2021 15:19
В Грузии на выборах местного самоуправления для избрания мажоритарных членов муниципального собрания (сакребуло) будет установлен 40%-ный барьер.
Таким соглашением завершилась встреча политических субъектов, проведенная в парламенте страны.
«В связи с изменениями, связанными с выборами, было проведено существенное обсуждение. Мы обсудили все те вопросы, по которым у нас были различные соображения. Есть важное новшество, с которым согласилась и оппозиция – будет установлен 40%-ный барьер для кандидатов в мажоритарные депутаты сакребуло. Это дополнительное новшество, которое сегодня отобразится в законопроекте», - сообщил журналистам лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.
Парламент Грузии рассматривает изменения в Избирательный кодекс постатейно во втором чтении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна