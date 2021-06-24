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Вашадзе: Если документ Мишеля не будет честно выполнен, нахождение в здании парламента не имеет никакого смысла


24.06.2021   15:26


Если «Грузинская мечта» продолжит нарушать документ Мишеля, тогда нам придется говорить о радикальных мерах. Если документ Мишеля не будет честно выполнен, нахождение в здании парламента не имеет никакого смысла, - заявил член фракции «Группа реформ Шарля Мишеля» Григол Вашадзе в беседе с журналистами, комментируя вопрос назначения кандидатов в судьи.

Как отметил Вашадзе, у тех, кто читал текст соглашения от 19 апреля, по этому поводу нет никаких вопросов.

«Если «Грузинская мечта» продолжит нарушать документ Мишеля, и как видно, это будет продолжаться, тогда нам придется говорить о радикальных мерах. Я не могу высказываться от имени всей оппозиции, поскольку это еще не обсуждалось. Моя личная позиция такова, что если документ Мишеля не будет честно выполнен, нахождение в здании парламента не имеет никакого смысла», - заявил Григол Вашадзе.

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