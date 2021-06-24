

Келли Дегнан: Грузия нуждается в сильной и независимой судебнеой системе

24.06.2021 17:12





Грузии нужна сильная и независимая судебная система, и это также важно для осуществления устремлений страны к членству в НАТО, - об этом посол США в Грузии Келли Дегнан заявила журналистам по поводу назначения судей.



По ее словам, теперь в полномочиях парламента временно приостановить процесс, пока реформа системы правосудия не будет полностью осуществлена.



«В соглашении от 19 апреля стороны пообещали, что осуществят очень широкую, амбициозную реформу в системе правосудия, однако по сей день этого не произошло. Важно, чтобы дискуссия о судебной реформе и ее обсуждение были инклюзивным процессом. Именно в этом заключается дух соглашения от 19 апреля. Высший совет юстиции представил кандидатов в судьи, теперь в полномочиях парламента временно приостановить процесс, пока реформа не будет полностью обсуждена. Это, разумеется, принесет пользу грузинскому народу и в целом Грузии.



В своем заявлении конгрессмены Шахин и Джонсон подчеркнули насколько важна независимая и сильная судебная система для вступления Грузии в НАТО. Именно эту поддержку мы оказывали Грузии на протяжении последних 25 лет, и сейчас мы готовы это продолжать», - заявила Дегнан.



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