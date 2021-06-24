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Георгий Гахария встретился с сенатором Джимом Ришем


24.06.2021   19:06


Председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария встретился с сенатором США Джимом Ришем.

На встрече стороны обсудили политическую повестку дня, партии Георгия Гахария, которая предусматривает проведение реформ, необходимых для развития сильной институциональной демократии в Грузии.

В ходе встречи с сенатором, Георгий Гахария также рассказал о вызовах безопасности, которые стоят в повестке дня Грузии как на местном, так и на региональном уровнях.

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