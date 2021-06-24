|
|
|
Георгий Гахария встретился с сенатором Джимом Ришем
24.06.2021 19:06
Председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария встретился с сенатором США Джимом Ришем.
На встрече стороны обсудили политическую повестку дня, партии Георгия Гахария, которая предусматривает проведение реформ, необходимых для развития сильной институциональной демократии в Грузии.
В ходе встречи с сенатором, Георгий Гахария также рассказал о вызовах безопасности, которые стоят в повестке дня Грузии как на местном, так и на региональном уровнях.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна