

Гарибашвили встретился с управляющим директором Rothschild & Co

24.06.2021 19:11





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с управляющим директором Rothschild & Co. Ариэлем Маллардом де Ротшильдом.



На встрече в Администрации правительства стороны говорили о благоприятной инвестиционной среде в Грузии и инвестиционных возможностях в конкретных сферах. Также было уделено внимание текущим и осуществленным реформам в стране.



На встрече присутствовал специальный советник премьер-министра Грузии по направлению иностранных инвестиций Вазил Худак.





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