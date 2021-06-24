Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гарибашвили встретился с управляющим директором Rothschild & Co


24.06.2021   19:11


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с управляющим директором Rothschild & Co. Ариэлем Маллардом де Ротшильдом.

На встрече в Администрации правительства стороны говорили о благоприятной инвестиционной среде в Грузии и инвестиционных возможностях в конкретных сферах. Также было уделено внимание текущим и осуществленным реформам в стране.

На встрече присутствовал специальный советник премьер-министра Грузии по направлению иностранных инвестиций Вазил Худак.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна