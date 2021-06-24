

Марина Кальюранд: Делегация Европарламента посетит Тбилиси в июле

24.06.2021 19:17





По словам депутата Европарламента Марины Кальюранд, делегация Европарламента готовится посетить Тбилиси.



Как заявила Кальюранд после встречи с министрами иностранных дел стран «ассоциированного трио», данный визит планируется в начале июля.



«Это была хорошая встреча. Есть большой интерес со стороны ЕС. Наша первая встреча была именно в таком формате, и я надеюсь, что встречи будут продолжаться и в будущем. Также, насколько мне известно, в начале июля в Тбилиси готовится прибыть делегация Европарламента. Предположительно, это будет диалог в формате Жана-Моне, но об этом станет известно позже», — заявила Кальюранд.



Вместе с тем, по словам Марины Кальюранд, сближение с Евросоюзом зависит от Грузии.



«Все в ваших руках. Что касается саммита, запланированного на декабрь, то в ближайшее время начнутся подготовительные работы. Сейчас я могу сказать, что мы поможем установить тесные отношения во всех секторах, во всех сферах, чтобы у вас были как можно более тесные отношения с ЕС, насколько это возможно», — заявила евродепутат.





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