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Европарламент назначил Мириам Лексман и Марину Кальюранд софасилитаторами «диалога Жана Моне» в Грузии
24.06.2021 19:19
Европарламент назначил Мириам Лексман и Марину Кальюранд софасилитаторами т.н. диалога Жана Моне в Грузии. Информация об этом опубликована на странице Группы по поддержке демократии и выборам Европейского парламента в «Твиттере».
Согласно заявлению, Лексман и Кальюран вместе с депутатом Европарламента Виолой фон Крамон будут содействовать диалогу и улучшать демократическую парламентскую культуру в законодательном органе Грузии.
Напомним, что начало т.н. диалога Жана Моне в парламенте Грузии предусмотрено соглашением, подписанным 19 апреля при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.
«Диалог Жана Моне» — это инструмент, разработанный Европейским парламентом за мир и демократию, который объединяет парламентское посредничество и диалог.
Этот формат предусматривает диалог между политическими лидерами для достижения консенсуса по вопросам, важным для национальной политики.
Европарламент впервые применил метод «диалога Жана Моне» в 2016 году в сотрудничестве с Радой Украины.
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