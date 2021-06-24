

Гахария опровергает слухи о встрече с Саакашвили в Вашингтоне

24.06.2021 19:39





Бывший премьер Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в Вашингтоне остановился в одной гостинице с экс-президентом Михеилом Саакашвили, но заявил, что встречи с ним не было.



Накануне телекомпания «Рустави-2» показала репортаж, в котором предполагается, что в Вашингтоне состоялась тайная встреча Саакашвили с бывшим лидером «Грузинской мечты».



Камера телеканала засняла Саакашвили в гостинице The Mayflower Hotel в центре города. В той же гостинице оператор заснял и охранника Гахария – Георгия Чиковани.



Сегодня Гахария дал комментарий «Рустави-2», в котором пояснил обстоятельства своего визита в Вашингтон, куда прибыл с другими представителями своей партии «За Грузию».



«Мы остановились в этой гостинице на одну ночь, прилетели из разных городов и там собрались. Уже на следующий день мы были в другой гостинице. Мы не пересекались [с Саакашвили]. Наш отъезд изначально был так спланирован, поскольку с точки зрения логистики, нахождение в другой гостинице было географически более удобным для передвижения. Там мы просто собрались», — сказал Гахария.



Экс-премьер подчеркнул, что у него нет ничего общего с «Единым национальным движением».



«Учтите, что за этим вообще ничего не стоит. Говорить о встрече излишне. Это неправильно. Мне нечего скрывать. У меня нет ничего общего с «Национальным движением». Скажу вам больше – если бы «Грузинская мечта» в течение многих лет боролась бы против «Национального движения» с такой же энергией, как сегодня борется против нас, то сегодня в стране была бы совершенно другая политическая реальность», — считает Гахария.



Встречу или переговоры между Гахария и Саакашвили исключают и в «Национальном движении». Депутат парламента от ЕНД Роман Гоциридзе считает, что это было простым совпадением, которое стало спекуляцией.



«Гостиницу заказывает принимающая сторона. Это, безусловно, механическое совпадение. Как мы выяснили позже, когда Гахария узнал, что наша делегация была в этой гостинице, то сразу же переехал», — пояснил Гоциридзе.



На возникший в грузинских СМИ ажиотаж Гахария и Мелия ответили с юмором.



Гахария опубликовал на своей странице фотоколлаж, в котором объединены он сам, Михеил Саакашвили и Бидзина Иванишвили. Коллаж он подписал «Нет подкидываниям».



А лидер ЕНД Ника Мелия выставил фото, на котором он снят на улице перед гостиницей The Mayflower Hotel, одетый явно не для деловых переговоров – в шорты и поло. Этот снимок Мелия подписал довольно провокационно: «Жду Гахария».



Таким образом, только в правящей партии, руководство которой недавно назвало Гахария «предателем» из-за внезапной отставки 23 февраля, не только верят в возможность встречи между Гахария и лидерами ЕНД, но и считают это подтверждением своих обвинений.



Политолог Гия Хухашвили считает, что попытки создать видимость переговоров между Саакашвили и Гахария выгодны только правящей партии.



«И Гахария, и Саакашвили прекрасно понимают, что соглашение между ними в любой форме нанесет ущерб им обоим – для избирателей Саакашвили «вырвиглаз» Гахария категорически неприемлем, также как и Саакашвили неприемлем для избирателей Гахария.



Несмотря на это, «Грузинская мечта» истерически пытается «подбросить» их друг другу.



На что они надеются? На перешедшую все границы глупость своих сторонников, которым, они думают, могут скормить любую глупость?», написал Хухашвили на своей странице в фейсбуке.



Контекст



Гахария отправился в США с рабочим визитом в начале недели. В поездке Гахария сопровождают член политсовета партии «За Грузию» Кахабер Кемоклидзе и политический советник экс-премьера Леван Долидзе.



В Вашингтоне уже две недели находится и делегация основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» во главе с председателем Никой Мелия.



Грузинские политики независимо друг от друга проводят встречи в конгрессе, сенате, Госдепартаменте, а также встречаются с экспертами и политологами.



Кроме того, в Вашингтон вскоре начнут встречи представители еще одной грузинской оппозиционной партии — «Лело».



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