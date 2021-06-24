

Выборы в органы местного самоуправления пройдут 2 октября

24.06.2021 19:41





Как и парламентские выборы, дата выборов в органы самоуправления определяется на законодательном уровне.



В «Избирательном кодексе» будет предусмотрено, что следующие выборы сакребуло и самоуправляющегося города/ общины будут проходить в первую субботу октября. В этом году выборы в органы местного самоуправления назначены на 2 октября.



На сегодняшнем пленарном заседании было отмечено, что определение даты выборов на законодательном уровне было озвучено оппозицией в рамках рабочей группы, согласованной с «Грузинской мечтой».





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