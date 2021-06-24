

Главы МИД Грузии, Молдовы и Украины об «Ассоциированном трио» и интеграции в ЕС

24.06.2021 19:50





Министры иностранных дел Грузии, Молдовы и Украины собрались в Брюсселе для своего первого совместного визита в ЕС с тех пор, как в мае три страны официально сформировали формат «Ассоциированного трио». Давид Залкалиани, Аурелий Чокой и Дмитрий Кулеба опубликовали свое совместное видение, подчеркивающее более высокие амбиции их стран в отношении Евросоюза.



«Семь лет назад, 27 июня 2014 года, наши страны – Грузия, Молдова и Украина – сделали исторический и решительный шаг к своему европейскому будущему, подписав Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.



Эти соглашения включали создание зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли и стали самыми амбициозными соглашениями, которые ЕС когда-либо заключал со своими соседями. Эти соглашения закрепили нашу свободу, демократическое развитие и процесс построения процветающих государств.



Они существенно улучшили отношения трех восточных партнеров с Евросоюзом и прочно поместили их на политической и экономической карте Европы, признав европейские устремления наших государств, а также общую историю и ценности, которые мы разделяем с остальной Европой».



Главы МИД Грузии, Молдовы и Украины подчеркивают, что помимо прочего с тех пор их страны достигли ощутимого прогресса в реформировании государственного управления, либерализации торговли, преобразовании транспорта и энергетики, развитии контактов между людьми посредством либерализации визового режима, продвижении экологической повестки дня, повышении безопасности.



«Укрепление наших демократий и верховенства закона, борьба с коррупцией и совершенствование судебной системы всегда были и остаются важнейшими приоритетами. Конечно, предстоит еще много работы, но мы твердо привержены курсу», — заверили авторы совместного обращения.



Министры иностранных дел также напомнили, что Тбилиси, Кишинев и Киев по-прежнему сталкиваются с вызовами безопасности, в частности, с неурегулированными конфликтами.



«Попытка России аннексировать и незаконно оккупировать территории Грузии и Украины, а также неурегулированный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова серьезно угрожают суверенитету и подрывают территориальную целостность наших стран».



По словам глав МИД, эти нарушения международного права значительно дестабилизировали европейскую и региональную безопасность и подорвали основанный на правилах международный порядок. Залкалиани, Чокой и Кулеба и выразили надежду на совместную работу с Евросоюзом в целях содействия миру и безопасности в регионе.



«Как три независимых государства, нас объединяет наш европейский выбор и желание вывести наши отношения с ЕС на новый уровень. Грузия, Молдова и Украина уже накопили значительный опыт сотрудничества и координации на пути нашей европейской интеграции, в том числе в формате «Восточного партнерства».



Создание «Ассоциированного трио» отражает наши стремления стать членами Европейского Союза, подтверждает нашу приверженность дальнейшему прогрессу в выполнении Соглашений об ассоциации с ЕС и исследует новый импульс для стратегического развития «Восточного партнерства» с учетом амбиций и прогресса партнеров».



Еще одним важным элементом совместной деятельности «Трио» авторы называют укрепление сотрудничества с ЕС в области безопасности и обороны, в том числе по противодействию гибридным угрозам, усилению киберустойчивости, развитию платформ сотрудничества с соответствующими агентствами и службами ЕС.



Главы МИД отмечают, что их визит в Брюссель в качестве «Ассоциированного трио» сделает это сотрудничество максимально практичным и ориентированным на результат.



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