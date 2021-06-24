

Edison Research: 62% населения за досрочные выборы

24.06.2021 21:22





Согласно новому исследованию Edison Research, 62% опрошенного населения хотят, чтобы в стране прошли досрочные парламентские выборы.



38% выступают против досрочных выборов.



В документе, подписанном 19 апреля президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, говорится, что если «Грузинская мечта» получит менее 43% голосов по пропорциональной системе на выборах в органы местного самоуправления, тогда в Грузии объявят досрочные парламентские выборы.



Опрос общественного мнения был проведен авторитетной исследовательской компанией Edison Research по заказу "ТВ Формула".



В рамках исследования, методом прямого опроса, в масштабах страны были опрошены 1500 имеющих право голоса человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих в Грузии. В том числе, 800 в Тбилиси, за пределами столицы - 700 человек. Опрос проводился с 7 по 19 июня. Погрешность результатов составила +/- 3%.





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