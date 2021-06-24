

«Сила в единстве» против установления 40%-ного барьера для кандидатов в мажоритарии

24.06.2021 21:34





Фракция «Национальное движение – Сила в единстве» против установления 40%-ного барьера для кандидатов в мажоритарии на выборах местного самоуправления.



Как пояснил депутат Леван Бежашвили на пленарном заседании парламента Грузии, инициатива, которая была выдвинута на сегодняшнем пленарном заседании, не является вопросом, который следует рассматривать во втором чтении.



В этом же контексте Бежашвили подчеркнул, что второй тур выборов всегда работает в пользу властей.



«Прежде этот вопрос ни на одной стадии не рассматривался. Это похоже на то, что кто-то захотел и принял кулуарное решение. В этой стране второго тура выборов не существует. Второй тур для властей. В случае представления единых кандидатов у оппозиции есть шанс закончить выборы в первом же туре м результатом до 40%», - заявил Леван Бежашвили.



В Грузии на выборах местного самоуправления для избрания мажоритарных членов муниципального собрания (сакребуло) будет установлен 40%-ный барьер.



Таким соглашением завершилась проведенная в парламенте встреча политических субъектов.



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