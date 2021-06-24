|
|
|
Посольство Грузии в Польше предупреждает о новых правилах карантина
24.06.2021 23:01
Граждане стран, которые не являются членами Шенгенской зоны, после прибытия в Польшу обязаны пройти десятидневный карантин за свой счет. Об этом сообщает посольство Грузии в Польше.
Правила пересечения границы Польши изменились с 24 июня.
Теперь предоставление ПЦР-теста не освобождает въезжающих граждан от обязательного карантина.
Во время пересечения польской границы граждане должны предоставить пограничникам детальную информацию о месте проживания (где будет проходить самоизоляция) и оставить номер телефона.
Спустя неделю после пересечения границы можно провести ПЦР-тест или тест на антиген. В случае отрицательного результата продолжительность карантина может быть сокращена. Результаты теста обязательно должны быть направлены в санитарную инспекцию Польши.
Карантин не должны проходить те граждане, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса препаратами, авторизованными в ЕС — это Pfizer-BioTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen (Johnson&Johnson).
Чтобы избежать карантина, во время пересечения границы следует представить документ, подтверждающий завершение полного курса вакцинации не ранее чем за две недели до въезда в страну.
От карантина также освобождаются дети до 12 лет, если они путешествуют вместе с родителями, вакцинированными препаратами, авторизированными в ЕС.
Граждане, находящиеся в самоизоляции, обязаны скачать и использовать приложение “Kwarantanna domowa”.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна