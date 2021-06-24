

Посольство Грузии в Польше предупреждает о новых правилах карантина

24.06.2021 23:01





Граждане стран, которые не являются членами Шенгенской зоны, после прибытия в Польшу обязаны пройти десятидневный карантин за свой счет. Об этом сообщает посольство Грузии в Польше.



Правила пересечения границы Польши изменились с 24 июня.



Теперь предоставление ПЦР-теста не освобождает въезжающих граждан от обязательного карантина.



Во время пересечения польской границы граждане должны предоставить пограничникам детальную информацию о месте проживания (где будет проходить самоизоляция) и оставить номер телефона.



Спустя неделю после пересечения границы можно провести ПЦР-тест или тест на антиген. В случае отрицательного результата продолжительность карантина может быть сокращена. Результаты теста обязательно должны быть направлены в санитарную инспекцию Польши.



Карантин не должны проходить те граждане, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса препаратами, авторизованными в ЕС — это Pfizer-BioTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen (Johnson&Johnson).



Чтобы избежать карантина, во время пересечения границы следует представить документ, подтверждающий завершение полного курса вакцинации не ранее чем за две недели до въезда в страну.



От карантина также освобождаются дети до 12 лет, если они путешествуют вместе с родителями, вакцинированными препаратами, авторизированными в ЕС.



Граждане, находящиеся в самоизоляции, обязаны скачать и использовать приложение “Kwarantanna domowa”.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





