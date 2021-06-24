

Edison Research: За кандидата от объединенной оппозиции готовы голосовать больше людей, чем за кандидата от ГМ

24.06.2021 23:03





Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Edison Research, на вопрос о том, за кого вы проголосуете на выборах мэра Тбилиси, если они состоятся завтра, поддержка населения распределилась следующим образом:



Кандидат от "Объединенной оппозиции" - 34%;



Кандидат «Грузинской мечты» - 30%;



Кандидат от партии Гахария "За Грузию" - 13%.



Опрос был проведен авторитетной исследовательской компанией Edison Research по заказу "ТВ Формула".



В рамках исследования, методом прямого опроса, в масштабах страны были опрошены 1500 имеющих право голоса человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих в Грузии. В том числе, 800 в Тбилиси, за пределами столицы - 700 человек. Опрос проводился с 7 по 19 июня. Погрешность результатов составила +/- 3%.



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