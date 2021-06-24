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Edison Research: За кандидата от объединенной оппозиции готовы голосовать больше людей, чем за кандидата от ГМ
24.06.2021 23:03
Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Edison Research, на вопрос о том, за кого вы проголосуете на выборах мэра Тбилиси, если они состоятся завтра, поддержка населения распределилась следующим образом:
Кандидат от "Объединенной оппозиции" - 34%;
Кандидат «Грузинской мечты» - 30%;
Кандидат от партии Гахария "За Грузию" - 13%.
Опрос был проведен авторитетной исследовательской компанией Edison Research по заказу "ТВ Формула".
В рамках исследования, методом прямого опроса, в масштабах страны были опрошены 1500 имеющих право голоса человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих в Грузии. В том числе, 800 в Тбилиси, за пределами столицы - 700 человек. Опрос проводился с 7 по 19 июня. Погрешность результатов составила +/- 3%.
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