

Георгий Гахария возглавляет рейтинг политиков по итогам опроса Edison Research

24.06.2021 23:05





Согласно исследованию Edison Research, положительное отношение населения к политикам выглядит так:



Бывший премьер-министр Георгий Гахария - 57%;



Мэр Тбилиси Каха Каладзе - 50%;



Председатель "Национального движения" Ника Мелия - 47%;



Лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе - 43%;



Бывший председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили - 38%;



Премьер-министр Ираклий Гарибашвили - 38%;



Лидер партии «Для народа» Анна Долидзе - 38%.





Опрос общественного мнения был проведен авторитетной исследовательской компанией Edison Research по заказу "ТВ Формула".



В рамках исследования, методом прямого опроса, в масштабах страны были опрошены 1500 имеющих право голоса человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих в Грузии. В том числе, 800 в Тбилиси, за пределами столицы - 700 человек. Опрос проводился с 7 по 19 июня. Погрешность результатов составила +/- 3%.



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