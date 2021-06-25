

Лидеры ЕС подтвердили европейские устремления стран Восточного партнерства

25.06.2021 10:17





Лидеры ЕС подтвердили европейские устремления стран Восточного партнерства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после заседания Совета ЕС в Брюсселе.



менте говорится, что европейские лидеры осознают и признают необходимость углубления отношений с Восточными партнерами ЕС как в политическом, так и в экономическом плане. Совет повторяет Декларацию Саммита Восточного партнерства 2017 года, в которой признаются европейские устремления Восточных партнеров и европейский выбор, закрепленные в Соглашениях об ассоциации.



«ЕС подчеркивает необходимость дальнейшего укрепления политических, экономических и межличностных связей и сотрудничества, что будет направлено на укрепление их устойчивости. Совет подтверждает декларацию Саммита Восточного партнерства 2017 года, в которой признаются европейские устремления и европейский выбор Восточных партнеров, изложенный в Соглашениях об ассоциации, а также в контексте их реализации. Совет также подчеркивает необходимость углубления отношений с Центральной Азией», — говорится в заявлении.



Напомним, что в число стран-участниц Восточного партнерства входит и Грузия.





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