

11 граждан, застрявшие в аэропорту Германии, вернутся в Грузию 26 июня

25.06.2021 11:44





Одиннадцать граждан Грузии, застрявшие в аэропорту Германии, ночевали в гостинице, куда их доставили представители консульства. Проблема с билетами была решена, и они вылетят из аэропорта Кельна сегодня. Они прибудут в Грузию 26 июня на рассвете. Об этом Первому каналу Грузии сообщил один из участников группы Джаба Чачанидзе.



«Вице-консул Тамта Кинцурашвили отвезла нас в гостиницу, а посол Леван Изория без всяких затрат решил проблему билетов. Наш рейс в 13:15, 26 июня мы прибудем в Грузию», — заявил Джаба Чачанидзе.



Накануне в аэропорту Германии застряли 11 граждан Грузии. Они не успели получить ответы на ПЦР-тест на коронавирус, из-за чего их не пустили на борт. Они находились в Германии по программе легального трудоустройства, но решили досрочно вернуться в Грузию из-за нарушения контракта работодателем и невыплаты соответствующей оплаты труда.





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