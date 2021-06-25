

Министры иностранных дел Австрии, Румынии и Литвы посетят Грузию 25-26 июня

25.06.2021 12:10





Министры иностранных дел Австрии, Румынии и Литвы посетят Грузию 25-26 июня.



По данным министерства иностранных дел Грузии, министры иностранных дел стран-членов ЕС прибудут в Грузию в рамках тура по Южному Кавказу по мандату верховного представителя Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.



По данным МИД, Александр Шалленберг, Габриэлиус Ландсбергис и Богдан Ауреску проведут встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. В ходе визита министры также посетят линию оккупации. В конце визита они сделают заявления для СМИ и подведут итоги южнокавказского турне.



Министры иностранных дел Австрии, Румынии и Литвы приняли решение посетить Кавказ 27 мая на неформальной министерской встрече стран-членов ЕС для обсуждения конфликтов в регионе Восточного партнерства.



Визит трех министров иностранных дел ЕС в Грузию по мандату Верховного представителя Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Борреля подчеркивает важность поддержания мира и стабильности на Южном Кавказе и насколько участвует ЕС в мирном урегулировании конфликтов.



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