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Расклад сил перед местными выборами в Грузии – опрос Edison Research
25.06.2021 12:36
Грузинская телекомпания Formula опубликовала результаты очередного социалогического исследования, проведенного компанией Edison Research. Социологи спросили избирателей – «За кого бы вы проголосовали на выборах в органы местного самоуправления, если бы они прошли сегодня?». В рейтинге лидирует правящая партия страны «Грузинская мечта», на втором месте – «Национальное движение», на третьем – партия экс-премьера Георгия Гахария.
«Грузинская мечта» – 25%
«Единое национальное движение» – «Сила в единстве» – 19%
«За Грузию» (Георгий Гахария) – 10%
Стратегия Агмашенебели (Георгий Вашадзе) – 3%
«Лело» – 3%
Лейбористская партия – 3%
«Альянс патриотов» – 2%
«Гирчи» – Больше свободы (Зураб Джапаридзе) – 2%
«Гирчи» – 2%
«Эри» (Леван Васадзе) – 2%
«Европейская Грузия» (Гига Бокерия) – 1%
«Победоносная Грузия» (Ираклий Окруашвили) – 1%
«Дроа» (Элене Хоштария) – 1%
«Граждане» (Алеко Элисашвили) – 1%
«Единая Грузия – Демократическая Грузия» (Нино Бурджанадзе» – 1%
«За народ» (Анна Долидзе) – 1%
Партии «За справедливость» (Эка Беселия), «Свободная Грузия» (Каха Кукава), «Консервативная партия» (Звиад Дзидзигури), «Трибуна» (Давид Чичинадзе) – менее 1%
Другие партии – 2%
Ни одна из партий – 10%
Не знаю/отказ от ответа – 14%
При использовании метода аллокации (перераспределение голосов неопределившихся) у «Грузинской мечты» 32%, у «Национального движения» – 24%, у партии «За Грузию» – 13%.
Избирателей в Тбилиси спросили, за кого бы они проголосовали на выборах мэра столицы между тремя потенциальными кандидатами.
Каха Каладзе – 32%
Ника Мелия – 17%
Георгий Гахария – 15%
Ни один из кандидатов – 18%
Не знаю/отказ от ответа – 18%
Ответы отличаются в том случае, если в вопросе не указаны конкретные кандидаты в мэры столицы.
Кандидат от объединенной оппозиции – 24%
Кандидат от «Грузинской мечты» – 30%
Кандидат от партии «За Грузию» Георгия Гахария – 13%
Ни один из кандидатов – 7%
Не знаю/отказ от ответа – 16%
Опрос также показал, что наибольшей симпатией населения из политиков пользуется экс-премьер, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария. 57% опрошенных относятся к нему позитивно, 43% – негативно. На втором месте – мэр Тбилиси Каха Каладзе (50% – позитивно, 50% – негативно). На третьем месте – лидер «Национального движения» Ника Мелия (47% – позитивно, 53% – негативно).
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