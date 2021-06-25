

Харцель: Мы призвали парламент приостановить процесс назначения судей

25.06.2021 15:00





Евросоюзу очень важно увидеть, что дискуссии по важным вопросам проходят в парламенте, как этого ожидают граждане Грузии, - об этом заявил журналистам посол ЕС в Тбилиси Карл Харцель.



Он еще раз зафиксировал свою позицию в связи с реформой судебной системы и призвал парламент Грузии приостановить процесс отбора судей Верховного суда до тех пор, пока не будет полномасштабного обсуждения данного вопроса.



«Что касается вопроса о назначении судей Верховного суда. Я уже несколько раз высказывал свое мнение по этому поводу. Мы призываем парламент приостановить этот процесс и подумать о существующей ситуации до тех пор, пока предпримет следующие шаги, и я надеюсь, что так и произойдет. Хорошо будет обеспечить то, чтобы дух переговоров и продвижения вперед полностью выполнился на основании соглашения от 19 апреля.



Для меня абсолютно ясно, что одним из величайших достижений, которое связано с соглашением от 19 апреля, было то, что дух кризиса мы изменили духом вхождения в парламент и продвижением политической повестки дня. Это однозначно фундаментально, и я думаю, что этот дух должен быть сохранен. Эти дискуссии должны продолжиться в связи с судьями, а также в связи с другими темами. Евросоюзу очень важно увидеть, что эти дискуссии проходят в парламенте так, как этого ожидают граждане Грузии», - заявил Харцель.



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