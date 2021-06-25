

Для снятия депутатского иммунитета c члена парламента потребуется не менее 90 голосов

25.06.2021 16:04





Для снятия депутатского иммунитета c члена парламента потребуется не менее 90 голосов. Проект изменений в регламенте принят в третьем чтении единогласно - 115 голосами.



Согласно принятому закону, для одобрения задержания или ареста депутата, обыска его места жительства или работы, автомобиля или личного досмотра потребуется 3/5 полного состава парламента - не менее 90 голосов.



Изменения в регламенте вытекают из соглашения, подписанного политическими партиями 19 апреля 2021 года, согласно которому, «парламент должен отреагировать на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие, посредством законодательства и (при необходимости) внести соответствующие изменения в регламент, чтобы для снятия депутатского иммунитета члена парламента требовалось голосов больше, чем простое большинство».



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