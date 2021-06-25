

Премьер-министр: Мы работаем над освобождением незаконно задержанных

25.06.2021 16:13





«На международном уровне усиливается поддержка, направленная против оккупации, и политики непризнания. Мы очень эффективно работаем над наказанием виновных в посягательстве на жизнь наших граждан, освобождением незаконно задержанных, в том числе Зазы Гахеладзе и Ираклия Бебуа», - сказал премьер-министр во время презентации отчета о проделанной работе и десятилетнего плана развития страны в парламенте.



«Решение Страсбургского суда по делу «Грузия против России» является наглядным доказательством наших усилий. Россия была привлечена к ответственности за массовые нарушения прав человека в отношении этнического грузинского населения. В то же время мы продолжаем политику активных действий, ориентированных на примирение и укрепление взаимодействия с абхазскими и осетинскими братьями, поощрение совместной экономической деятельности вдоль разделительных линий в рамках мирной инициативы «Шаг к лучшему будущему», - сказал Ираклий Гарибашвили.



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