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Грузия разработает план социально-экономического развития Гальского и Ахалгорского районов
25.06.2021 17:03
Правительство Грузии разработает стратегию социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в парламенте, представляя годовой отчет о своей работе.
«Мы планируем разработать стратегию социально-экономического развития Абхазии и Цхинвальского региона. На первом этапе будет разработана концепция социально-экономической реабилитации Гальского и Ахалгорского регионов. Будет обеспечено регулярное сотрудничество с представителями гражданского общества, в том числе в рамках специально созданного консультативного совета экспертов», – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, среди главных приоритетов Кабмина – примирение обществ, разделенных войной, а также осуществление политики вовлеченности.
Ранее правительство Грузии объявило о создании комиссии, которая разработает и осуществит «Государственную стратегию по деоккупации и мирному урегулированию конфликта». В Сухуми инициативу назвали «пустой затеей», «бесполезной инициативой».
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