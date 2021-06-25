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Гамкрелидзе: В первой половине июля постепенно поступят «Синофарм»,«Синовак» и «Пфайзер»


25.06.2021   17:05


По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в первую неделю июля в Грузию поступит вакцина «Пфайзер».

Как сообщил журналистам Гамкрелидзе, в первой половине июля также поступят «Синофарм» и «Синовак».

«У нас подтверждено есть информацию, что в первую неделю июля у нас будет довольно большое количество вакцин трех наменований. В первой половине июля постепенно будут завезены 2 китайские вакцины и «Пфайзер». Расширится ареал и количество ежедневной вакцинации», - отмечает Гамкрелидзе.



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