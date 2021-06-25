

Гарибашвили: Нынешний год, наряду с уменьшением влияния пандемии, является годом оздоровления экономики

25.06.2021 17:14





Последний один год для нашей страны, как и для всего мира, был годом особых вызовов и трудностей. Конечно, очень жаль, что глобальная пандемия унесла много жизней. Помимо гуманитарного кризиса, пандемия вызвала беспрецедентный мировой экономический кризис, что тяжело отразилось на благосостоянии каждого из наших сограждан, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя в парламенте отчет и десятилетний план развития страны.



«Именно в этих сложных условиях 3 месяца назад я занял эту ответственную должность. Вам недавно был направлен подробный обзор отчетного периода. Еще раз кратко подведем итоги деятельности правительства за этот период.



Из-за пандемии наша экономика в прошлом году сократилась на 6.2%. Однако мы ни на минуту не прекращали инфраструктурные проекты, сельскохозяйственные работы, не останавливались важные отрасли производства. Государство в виде различной прямой помощи или льгот оказало максимальную помощь предпринимателям и трудозанятым людям.



За короткий период времени мы привлекли в качестве финансирования от международных финансовых институтов два миллиарда сто миллионов долларов США. Это сделало возможным полностью профинансировать ответные меры на пандемию и сохранить макроэкономическую стабильность.



Мы разработали мощный пакет мероприятий по поддержке здравоохранения, социальной сферы и бизнеса. Расходы здравоохранения составили 900 миллионов. Поддержка бизнеса – 3,0 миллиарда лари. Мероприятия социальной защиты граждан составили миллиард 300 миллионов лари. Нынешний год, наряду с уменьшением влияния пандемии, является годом оздоровления экономики. Напомню, что 70-процентный рост экспорта в апреле превысил данные до пандемии и ясно указывает на тенденцию улучшения», - заявил Ираклий Гарибашвили.



По словам премьер-министра, в стране развивается транзитный и логистический потенциал, транспортная инфраструктура, продолжается интеграция в международные транспортные сети, и формирование Грузии как регионального хаба.









• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





