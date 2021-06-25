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Премьер Грузии анонсировал программу субсидирования жилья для многодетных семей


25.06.2021   17:20


Согласно заявлению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, правительство Грузии планирует запуск новой программы, которая позволит многодетным семьям субсидировать ипотечные кредиты.

«Мы запускаем новую программу для семей по поддержке жилья, многодетные семьи, а также семьи, которые будут иметь детей, смогут воспользоваться ипотечной субсидией и тем самым улучшить жилищные условия», — сказал Гарибашвили.

При этом премьер-министр не озвучил более детальной информации по программе субсидий на жилье.

Сегодня Гарибашвили представил парламенту отчет за 2020 год.

В своем выступлении он сказал, что на обеспечение правительственных инициатив «в текущем и 2022 году будет мобилизовано более 300 миллионов лари».

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