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Премьер Грузии анонсировал программу субсидирования жилья для многодетных семей
25.06.2021 17:20
Согласно заявлению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, правительство Грузии планирует запуск новой программы, которая позволит многодетным семьям субсидировать ипотечные кредиты.
«Мы запускаем новую программу для семей по поддержке жилья, многодетные семьи, а также семьи, которые будут иметь детей, смогут воспользоваться ипотечной субсидией и тем самым улучшить жилищные условия», — сказал Гарибашвили.
При этом премьер-министр не озвучил более детальной информации по программе субсидий на жилье.
Сегодня Гарибашвили представил парламенту отчет за 2020 год.
В своем выступлении он сказал, что на обеспечение правительственных инициатив «в текущем и 2022 году будет мобилизовано более 300 миллионов лари».
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