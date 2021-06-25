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Гарибашвили: Заработная плата учителей будет постепенно повышаться
25.06.2021 17:26
Заработная плата учителей будет постепенно повышаться, и к 2030 году при средней загруженности превысит 2200 лари, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил во время представления годового отчета в парламенте.
По словам Ираклия Гарибашвили, большое внимание будет уделено качеству и доступности образования.
«Мы активно над этим работаем. Как и над реабилитацией школ, улучшением инфраструктуры в целом, интеграции нашего образования и науки на международном уровне. В течение следующих 10 лет высшее образование будет профинансировано в размере 2 миллиардов 830 миллионов лари, а наука будет профинансирована в размере 2 миллиардов 104 миллионов лари. Заработная плата учителей будет постепенно повышаться, и к 2030 году при средней загруженности превысит 2200 лари. В ближайшие годы бюджет общего образования превысит 2 миллиарда 230 миллионов лари. Бюджет высшего образования — 270 миллионов лари, а бюджет науки — 243 миллиона лари. Бюджет профессионального образования достигнет 554 миллиона лари», — заявил премьер.
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