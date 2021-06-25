

Армения - очередной провал внешней политики Кремля

25.06.2021 20:49



Сергей Михеев



20 июня в Армении состоялись досрочные выборы в Национальное собрание Армении, где довольно убедительную победу одержала партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», получив почти 54% голосов. С учётом тех мандатов, которые получит «Гражданский договор» дополнительно за счёт партий, которые не преодолели пятипроцентный избирательный барьер, этого вполне достаточно для самостоятельного формирования правительства, а может быть и для получения конституционального большинства. В парламент также попали два блока возглавляемые бывшими президентами страны – «Армения» Роберта Кочаряна, получившая 21% и «Честь имею» Сержа Саргсяна, получившая чуть более 5%. Блок Саргсяна не набрал необходимые 7%, но заняв третье место, в парламент всё же прошёл благодаря тому, что по Конституции Армении Национальное собрание должно состоять из не менее чем трех политических субъектов.



Иначе как провалом внешней политики России итоги парламентских выборов Армении назвать невозможно. Нb для кого не было секретом, что Путин симпатизировал и огромные надежды возлагал на Роберта Кочаряна, на которого имеет большое влияние и с его помощью надеялся упрочить свои позиции в Кавказском регионе.



Победу блоку Кочаряна «Армения» прочили все прокремлевские СМИ, и сама правящая российская элита не сомневалась в этом, но неожиданно для них «Армения» получила лишь 21% голосов избирателей, что почти в три раза меньше голосов, полученных партией Пашиняна. Это уже второй случай к ряду провалов Путинского кандидата на выборах в Армении. В 2018 году Путин всяческий поддерживал Сержа Саргсяна, который даже был назначен Национальным собранием страны премьер-министром, но после массовых протестов, премьер-министром стал лидер оппозиции Никол Пашинян, а Саргсяну пришлось уйти в отставку. Путин никак не может допустить того, чтобы смена власти в постсоветском пространстве произошло на волне народного движения, и народный избранник стал руководителем страны. Поэтому он делает всё возможное, чтобы вынудить Пашиняна покинут пост, а его место занял подконтрольный ему кандидат.



Это всё отчётливо проявилось во время последних боевых действии в Карабахе, когда Путин полностью уклонился от выполнения своего долга по отношению своего главного стратегического союзника в регионе, оправдываясь тем, что Карабах не Армения и по Карабаху у России обязательств нет. Расчёт Путина был до глупости прост и наивен – потерю Карабаха народ Пашиняну не простит, ему придётся уйти с позором, и на его место откроется путь пророссийскому кандидату.



Такая задумка показывает, что ни Путин, ни его окружение не только ничего не смыслят в международных делах, но и совершенно не понимают народы соседних стран, с которыми совсем недавно жили в одном государстве. Подтверждением тому является армянский народ, который не поддался на Путинскую провокацию и проявив мудрость принял единственно правильное решение – категорический отверг Путинского кандидата. Армянский народ не забыл, что в самый трудный момент Россия не пришла к ним на помощь. Это не только провал кремлёвской политики, но и личное оскорбление Путина, пощёчина, которым его «наградил» народ Армении.



Результат выборов говорит о том, что в армянском обществе происходит изменение приоритетов и Россия уже не является главным и единственным стратегическим партнёром. Результат выборов показывает, что и в Армении, и в других странах бывшего СССР сознание людей изменилось, они не приемлют диктата извне, хотят самим быть полноправными хозяевами своих судеб и самостоятельно управлять страной.



По всей вероятности, Армения пойдёт на сближение со странами ЕС и НАТО, чтобы продолжить демократические преобразования в стране, результат выборов является для этого надёжным мандатом.



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