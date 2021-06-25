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Гахария: в Брюсселе и Вашингтоне разочарованы Грузией


25.06.2021   21:46


Бывший премьер-министр и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария говорит, что в странах-партнерах «несколько устали и немного разочарованы» Грузией. В интервью «Голосу Америки» политик прокомментировал свой визит в западные страны.

В Вашингтоне Гахария провел встречи с несколькими конгрессменами, а до того находился с визитом в Брюсселе, где встречался с депутатами Европарламента. И, по словам политика, стратегические партнеры Тбилиси обеспокоены.

«К сожалению, то, что мы видели и в Брюсселе, и в Вашингтоне, — это небольшая усталость от Грузии, разочарование ею. Но самое главное, что мы увидели поддержку государства и граждан Грузии», — сказал Гахария.

Бывший премьер отмечает, что «усталость» относится к конкретным политическим процессам и политическим партиям.

«Эта усталость есть не только в Брюсселе и Вашингтоне, но и в самом Тбилиси. Наши граждане тоже устали. К сожалению, грузинская политика лишилась содержания, она превратилась в сплетни», — сказал Георгий Гахария.

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